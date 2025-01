Teatro | Carlo Cecchi in La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth al Nuovo

Leggi su Ildenaro.it

Soltanto uno scrittore dall’anima bella di poeta comepoteva raccontare in poche paginette limpide e asciutte una di quelle storie che fanno subito breccia nel nostro cuore come Ladel, in scena, da giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 2 febbraio), aldi Napoli, nell’adattamento e la regia di Andrée Ruth Shammah.Presentato daFranco Parenti, l’allestimento vede interprete, affiancato da Claudia Grassi e Giovanni Lucini, con quella sua voce roca, il tono ironico e distaccato, a disvelare la para­bola del protagonista come un’inquirente discesa nel delirio, ma soprattutto nell’impotenza, di quella oscurità ubriaca e piena di lampi che scandisce i suoi ultimi istanti di vita.Ladelè la storia, passata anche sul grande schermo in un film di Ermanno Olmi (Leone d’oro nel 1988), di un clochard, Andreas Kartak, che una sera di primavera a Parigi incontra un distinto e mi­sterioso signore che gli offre duecento franchi.