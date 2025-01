Lanazione.it - Sull’onda del grande cinema giapponese

Pisa, 29 gennaio 2025 – Una rassegna che esplora la storica e variegata produzionetografica. In occasione della mostra di Palazzo Blu “Hokusai”, aperta fino al 23 febbraio e dedicata al maestro Katsushika Hokusai, sulschermo del Cineclub Arsenale di Pisa arrivano quattro gioielli di quelche nel tempo ha saputo mescolare tradizione e sperimentazione, dall'epoca classica ai linguaggi più contemporanei, riflettendo sulla società, la cultura e la spiritualità di un paese ricco di contrasti e bellezza. Il progetto al Cineclub è realizzato con il contributo di Fondazione Palazzo Blu e in collaborazione con Palazzo Blu e Mondo Mostre. Con il biglietto degli eventi si avrà diritto allo sconto sull’ingresso alla mostra che, con oltre 200 opere, fra cui capolavori mai esposti prima, rappresenta un’occasione unica per conoscere il massimo esponente dell’Ukiyoe, il filone artistico legato allo stile di vita e ai gusti delle nuove classi emergenti dell’allora città di Edo, oggi Tokyo.