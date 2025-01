Secoloditalia.it - Sospetti narcos messicani sparano agli agenti americani mentre i migranti varcano il confine (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Alcuni presunti membri dei cartelli per il narcotraffico messicano sono stati ripresi dalle telecameresparavano contro glidella polizia di frontiera nelmeridionale. Durante la sparatoria, un gruppo distava cercando di entrare illegalmente negli Stati uniti, secondo quanto riportato le autorità citate dal New York post. Lo scontro a fuoco si è verificato vicino all’isola di Fronton, in Texas, conosciuta non ufficialmente come “Isola del cartello” a causa dell’attività criminale che si svolge spesso sul posto.Secondo Fox News, che ha citato le fonti delle forze dell’ordine, i presuntihanno iniziato a sparareerano in procinto di attraversare il fiume Rio Grande. Alla fine, né glie neanche imembri del cartello sono stati colpiti durante la sparatoria.