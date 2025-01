Tvplay.it - Sorpresa Garnacho, lo United ha scelto il sostituto: il Napoli torna a sperare

Ilaccelera per Alejandronelle ultime ore e la decisione che il Manchesterha preso sulpuò essere un segnale in favore dei partenopei.Si lavora senza sosta in questa settimana, che si avvicina alla conclusione della sessione invernale di calciomercato. Infatti, i club che hanno ancora dei tasselli in sospeso da inserire o da liberare non riposano per risolvere i grattacapi. Di questo gruppo fa sicuramente parte il, che ha ceduto al PSG il georgiano Kvaratskhelia e vorrebbe sopperire alla sua assenza portando in rosa Alejandro, lohail: il(LaPresse) – tvplay I dialoghi fra le parti vanno avanti da settimane, ma non è facile trovare l’intesa con il Manchester. La parte che riguarda il giocatore è più semplice da risolvere, poiché il suo ingaggio è ancora contenuto.