Società di capitali | fatturato giù nel 2024 segno meno anche nel 2025

I Bilanci dellediitaliane continuano a far registrare un andamento negativo delche risente del rallentamento congiunturale in atto. Dopo la crescita a doppia cifra del biennio post-Covid (2021-2022), nel 2023 ildellediitaliane è diminuito, facendo registrare un calo in termini reali del 4,9% (3,9% in termini nominali). La tendenza congiunturale per ilindica un ulteriore calo delse più contenuto, pari al -1,5% in termini nominali che si traduce in -2,9% in termini reali, ossia tenendo conto dell’inflazione.Nelgiù del 2,9%Le previsioni per ilsono di una ripresa pari a +1,8% in termini nominali che si tradurrebbe in una decrescita in termini reali del – 0,2%. E’ la stima dell’Osservatorio sulledirealizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, contenente le stime diper ile i dati relativi ai Bilanci del 2023.