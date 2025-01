Quotidiano.net - Sfide e rischi dei mercati per il 2025: cosa devono sapere gli investitori

Roma, 29 gennaio– L’inizio di un nuovo anno porta con sé una serie di buoni propositi e naturali preoccupazioni per quelli che saranno i mesi futuri. Avviene in tutti i campi, anche quello degli investimenti, con gli operatori che guardano alcon benevolenza, macomunque tenere presente iche possono insediarsi lungo il loro cammino. Tale paradigma è valido sempre, ma lo è ancor di più in un periodo come quello che viviamo, segnato da un mercato fortemente complesso e dinamico che risente fortemente dei conflitti bellici in corso e dell’inflazione. Così come indicato da diversi analisti e confermato dalle parole di Benoit Anne, Managing Director – Strategy and Insights Group di MFS Investment Management, nelglidovranno districarsi principalmente tra situazioni critiche, quali: l’incertezza geopolitica; l’inflazione persistente; ilegati all’economia globale.