Ilgiorno.it - Sarah Toscano in volée sul palco dell’Ariston: “Maria mi ha detto: vivitela bene”

Leggi su Ilgiorno.it

Vigevano (Pavia) – Ladi. “Quando Carlo Conti ha annunciato il mio nome ero al ristorante e mi sono messa ad urlare come una pazza, urlavano pure i miei familiari”, ricorda, prendendo dalla terra rossa la metafora per raccontare un Festival che la spinge a rete “con un’ansia a livello atomico”. Tennista di livello, l’ugola vigevanese è arrivata quattro anni fa ai campionati individuali femminili di seconda categoria, per poi abbandonare la racchetta e dedicarsi completamente alla musica cui l’avevano indirizzata già da bambina gli studi di pianoforte. Classe 2006, coi suoi 19 anniè la più giovane tra i big di questa edizione. Era tra i finalisti di Area Sanremo nel 2022, ma ha dovuto attendere la vittoria dell’ultima edizione di “Amici” per scendere le scaleda protagonista.