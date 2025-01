Oasport.it - Rugby, la Scozia ai raggi X. Una squadra che cova ambizioni anche di vittoria finale

Leggi su Oasport.it

L’Italia esordirà nel Guinness Sei Nazioni 2025 sabato pomeriggio a Edimburgo contro ladi Gregor Townsend. Un esordio ricco di insidie, come tutti i match della prima giornata del torneo, quando ogniarriva senza avere certezze sul proprio stato di forma, né su che avversaria si troverà di fronte. Ma di sicuro laè una formazione che è cresciuta molto negli ultimi anni e i britannici vogliono stupire e puntare al titolo.Lo fanno con una linea dei trequarti di assoluto livello, a partire da Finn Russell in mediana, con l’apertura che è genio e sregolatezza, ma che se è in giornata positiva è una variabile che può essere decisiva. A lui si aggiungono campioni del calibro di Huw Jones, Duhan van der Merwe o Blair Kinghorn, tutti capaci di rompere le linee difensive.Punto debole fino a qualche anno fa, oggila mischia scozzese è un’arma vincente per i ragazzi di Gregor Townsend.