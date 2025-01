Puntomagazine.it - Qualiano: Via Camaldoli Cavour, strada ancora chiusa ma già emergono problemi di drenaggio

L’acqua non defluisce correttamente sulla nuova carreggiata. Richiesti interventi del Comune prima dell’aperturaVia, una delle strade di recente riqualificazione nel Comune di, non è stataaperta al traffico, ma già mostra i primi segni di criticità.Un immagine inviataci come segnalazione evidenzia chiaramente un problema di, ove l’acqua piovana non defluisce correttamente, formando ristagni sulla carreggiata.Di fronte a questa situazione, si richiede l’immediato intervento del Comune dio degli enti responsabili dei lavori pubblici per verificare e, se necessario, correggere il problema prima dell’imminente apertura della.L'articolo: Viama giàdiproviene da Punto! - Il web magazine.