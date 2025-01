Dayitalianews.com - Orribile storia di violenza domestica: picchia per anni la compagna e la suocera disabile anche davanti alla figlia minorenne

Un uomo di 38a Spoleto è finito in manette con l’accusa di averto, per 8consecutivi, la moglie e lafragile e invalida al 100%loropiccola di 4. I carabinieri di Spoleto lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e le violenze sono emerse quando lasi è decisa a sporgere denunciafine di dicembre 2024, elencando le numerose aggressioni che sono andate avanti ininterrottamente dal 2017.I casi didal 2017Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 38enne per le violenze commesse dal 2017, documentate dai numerosi ingressi al pronto soccorso dellache però non ha mai denunciato. La donna ha riferito ai militari di aver subito per 8minacce, insulti, percosse, strattonamenti e continui schiaffitesta e le violenze non si sarebbero fermate nedurante la gravidanza.