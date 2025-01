Lettera43.it - Meloni non ha ricevuto un avviso di garanzia, ma una comunicazione d’iscrizione al registro degli indagati: cosa cambia

Quello sventolato da Giorgianel video con cui sui social la premier ha reso noto di essere indagata per il caso Almasri non è undi, ma unadi iscrizione al. Lo ha spiegato l’Associazione nazionale magistrati in una nota: «Si segnala, al fine di fare chiarezza, il totale fraintendimento da parte di numerosi esponenti politici dell’attività svolta dalla procura di Roma, la quale non ha emesso, come è stato detto da più parti impropriamente, undinei confronti della presidentee dei ministri Nordio e Piantedosi, ma unadi iscrizione che è in sé un atto dovuto perché previsto dall’art. 6 comma 1 della legge costituzionale n. 1/89».di iscrizione:prevede la leggeGiorgia(Getty Images).