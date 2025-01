Ilgiorno.it - Matteo, il vigile del fuoco eroe: la piccola Olivia è salva grazie a lui

Merate (Lecco), 29 gennaio 2025 – Lastava soffocando. Non respirava più, il viso sempre più cianotico e il battito del cuore sempre più flebile. A ucciderla il catarro che le ostruiva la gola. La mamma non sapeva che fare, era in panico, riusciva solo a piangere disperata, chiedere aiuto, urlare il nome della sua bimba.delvolontario di 35 anni che presta servizio nel distaccamento di Merate, era al lavoro nel suo ufficio a Vimercate. Ha sentito le grida della donna, si è affacciato alla finestra, ha subito capito quello che stava succedendo e si è precipitato in strada a soccorrere la, che ha solo 2 anni, 6 mesi in più di sua figlia., senza lasciarsi prendere dal panico, l'ha messa in posizione di sicurezza e poi ha cominciato le manovre di primo soccorso e di disostruzione pediatrica, provate e riprovare per poter diventare undele poi anche continuamente anche dopo, una volta indossata la divisa.