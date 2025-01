Tutto.tv - Lorenzo Spolverato “fa impazzire” Helena al GF: la strategia per buttarla fuori

Leggi su Tutto.tv

Gli animi all’interno della casa del Grande Fratello continuano ad essere piuttosto tesi, specie traedPrestes. Il concorrente, durante una chiacchierata con Shaila Gatta, ha ammesso di avere in mente unaper riuscire a buttaredalla casa. Il giovane, però, aveva dichiarato che l’avrebbe messa in atto nel caso in cui la coinquilina non fosse stata eliminata nel corso della puntata del GF di giovedì prossimo. Stando a quanto accaduto in queste ore, però, pare che il tutto sia stato anticipato. La lite infuocata traal GFIn queste ore c’è stata una discussione particolarmente accesa traPrestes e. Tutto è nato nel momento in cui il ragazzo ha sbattuto con forza la porta del bagno mentrestava riposando.