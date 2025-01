Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Gutmann non sbaglia e lotta per la top 3, bene Pezzetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:02 Prima notizia clamorosa:scenderanno sul ghiaccio nell’ultimo gruppo di lavoro. Ma adesso concentriamoci sulla padrona di casa Niina Petrokina, 20 anni, nata e residente a Tallinn dove è allenata da Svetlana Varnavskaja. Petrokina ha saltato la stagione 2020/21 per riprendersi da una grave malattia (anemia aplastica). Ha perso i Campionatie Nazionali del 2024 dopo essersi rotta una gamba a dicembre 2024. E’ stata 16ma ai Mondiali dello scorso anno, In precedenza era stata sesta agli2023 e nona ai Mondiali di Saitama 2023. Si esibisce su Soldier di Fleurie, Lauren Strahm, Tommee Profitt. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto all’ISU World Championships 2023 con 68.20:02 Ekaterina Kurakova raccoglie 58.