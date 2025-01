Ilgiorno.it - La protesta degli agricoltori. Burocrazia, tasse e ritardi: "Così non si può lavorare"

Promesse tradite: i trattori tornano are un anno dopo le manifestazioni che fecero clamore in tutta Europa. Sono stati una cinquantina i trattori arrivati a Brescia, ieri, mattina, dalla provincia, ma anche da Parma, Veneto, Udine, per la mobilitazione nazionale diitaliani, movimento autonomo sganciato dalle associazioni di categoria. Nonostante la permanenza sia stata solo di poche ore (contro i 40 giorni dello scorso anno) con solo due trattori lasciati nell’area di via Maggia come simbolo della mobilitazione, laè stata comunque ad alto impatto: lunghe code in tangenziale Sud si sono formate ieri mattina, durante il corteo dei trattori verso la città. Il trambusto è costato una convocazione in Questura ai referenti del movimento (senza conseguenze). "Siamo tornati in strada perché ci hanno preso per i fondelli – dice senza mezzi termini Davide Pedrotti -.