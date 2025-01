Ilgiorno.it - La mobilitazione degli agricoltori. Trattori in strada per tre giorni: "L’Europa valorizzi il nostro lavoro"

Hanno lasciato le campagne e sono tornati sul ciglio delle strade con i loro. Sono gliche, in questo modo, tornano a mobilitarsi per evidenziare lo stato di crisi che colpisce il settore. Quelli del Legnanese e dell’Est Ticino hanno portato i loroin un parcheggio lungo la provinciale 34, poco fuori dalla città. Resteranno ancora oggi e domani, quando si dovrebbe tenere una manifestazione provinciale con un corteo diche andrà da Binasco al centro di Milano, fino alla sede della Regione. Nella mattinata di ieri glihanno ricevuto la visita di parlamentari europei, onorevoli, consiglieri regionali e sindaci. A tutti è stato chiesto di aprire una vera e propria stagione di riforme per restituire alle imprese e ai cittadini l’agricoltura che il Paese si merita.