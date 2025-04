Viene allontanato dalla discoteca torna e spara contro i buttafuori | panico davanti l’Art Cafè

sparato tre colpi di pistola nel parcheggio privato della discoteca in via del Galoppatoio, ed è poi fuggito su un'auto con a bordo cinque persone. Indaga la polizia. Leggi su Fanpage.it Un uomo hato tre colpi di pistola nel parcheggio privato dellain via del Galoppatoio, ed è poi fuggito su un'auto con a bordo cinque persone. Indaga la polizia.

