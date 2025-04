Lazio Vecino | Ora conta solo vincere Spero di giocare ancora a lungo in Italia

Lazio, ma senza dubbio la partita di domani contro il Parma è tra i match chiave della stagione. In una giornata dove fin qui le rivali hanno vinto tutte, tenere il ritmo non è importante, è l'unica cosa che conta per continuare a sognare il quarto posto. giocare tra le mura amiche di per sé è un vantaggio importante per questa squadra e a questo si aggiunge sulla carta il valore superiore della rosa capitolina, il pronostico favorisce i ragazzi di Baroni. La Lazio non può però permettersi di sottovalutare la squadra di Cristian Chivu. I ducali sono reduci da sei risultati utili consecutivi: cinque pareggi consecutivi, prima della vittoria nell'ultima giornata contro la Juventus. Una squadra che si esalta di fronte alle grandi e punta a fare lo sgambetto ai biancocelesti. Sport.quotidiano.net - Lazio, Vecino: "Ora conta solo vincere. Spero di giocare ancora a lungo in Italia" Leggi su Sport.quotidiano.net Roma 27 aprile 2025 – Non sarà di certo la partita decisiva per il proseguo della rincorsa Champions della, ma senza dubbio la partita di domani contro il Parma è tra i match chiave della stagione. In una giornata dove fin qui le rivali hanno vinto tutte, tenere il ritmo non è importante, è l'unica cosa cheper continuare a sognare il quarto posto.tra le mura amiche di per sé è un vantaggio importante per questa squadra e a questo si aggiunge sulla carta il valore superiore della rosa capitolina, il pronostico favorisce i ragazzi di Baroni. Lanon può però permettersi di sottovalutare la squadra di Cristian Chivu. I ducali sono reduci da sei risultati utili consecutivi: cinque pareggi consecutivi, prima della vittoria nell'ultima giornata contro la Juventus. Una squadra che si esalta di fronte alle grandi e punta a fare lo sgambetto ai biancocelesti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il pareggio contro la Juventus non è un affare: la Roma deve vincere contro la Lazio - In questi giorni molti hanno definito il pareggio contro la Juventus un risultato da mettere in cassaforte. Se da una parte si considera sicuramente la qualità della rosa bianconera, dall’altra bisogna anche considerare il delicato momento nel quale si trova. Il cambio di allenatore è stato sicuramente un colpo difficile da digerire, ma che allo stesso tempo ha portato nuovo spirito tra le fila della Vecchia Signora e lo si è visto anche nell’atteggiamento della squadra all’Olimpico. 🔗sololaroma.it

Lazio, Vecino: "Niente passi falsi fino alla fine. Le mie 300 presenze? Voglio farne ancora tante altre" - Alla vigilia di Lazio - Parma, Matias Vecino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali biancocelesti. Il centrocampista uruguayano... 🔗calciomercato.com

Secondo il supercomputer, la Lazio è la favorita per vincere l'Europa League - La Lazio è la favorita per la vittoria dell`Europa League 2024-25, secondo il `supercomputer` Opta, che ha simulato il resto della fase a eliminazione... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Lazio, Vecino: Ora conta solo vincere. Spero di giocare ancora a lungo in Italia; Lazio, la carica di Vecino: Conta solo vincere; Lazio-Parma | Vecino: “Non esistono gare facili, ora conta solo vincere”; Contro il Parma Lazio d’assalto: “Come una finale”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, Vecino: "Ora conta solo vincere. Spero di giocare ancora a lungo in Italia" - Roma 27 aprile 2025 – Non sarà di certo la partita decisiva per il proseguo della rincorsa Champions della Lazio, ma senza dubbio la partita di domani contro il Parma è tra i match chiave della stagio ... 🔗sport.quotidiano.net

Lazio, la carica di Vecino: "Conta solo vincere" - "Basta passi falsi, da adesso in poi conta solo vincere". Matias Vecino, uno dei calciatori più esperti della rosa biancoceleste, suona la carica alla vigilia della gara casalinga contro il Parma: "Sa ... 🔗msn.com

Contro il Parma Lazio d’assalto: “Come una finale” - La squadra deve esorcizzare la maledizione dell’Olimpico. In campionato, solo una vittoria nelle ultime 9 partite in casa, quella con il Monza del ... 🔗roma.repubblica.it