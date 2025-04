Incidente nella notte a Terranuova Due feriti

notte di paura a Terranuova Bracciolini. Poco dopo la mezzanotte, precisamente alle 00.33, i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana Sud Est sono intervenuti in via del Fiume per un Incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura. A bordo si trovavano due diciannovenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi rimasti feriti nell'impatto. Le condizioni dei giovani, fortunatamente, non sono apparse gravi: dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati in codice 2 – che indica una situazione di media gravità – all'ospedale della Gruccia, nel Valdarno. Sul luogo dell'Incidente sono intervenuti prontamente i volontari della Misericordia di San Giovanni Valdarno, che hanno prestato i primi soccorsi, e le forze dell'ordine, incaricate dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

