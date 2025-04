28 aprile 1945 La Liberazione di Padova dai nazi-fascisti

aprile 2025, ore 16, presso il Teatro del Civitas Vitae Nazareth di Padova (Via Nazareth 38), alle ore 16:00, avrà luogo un evento, aperto a tutta la cittadinanza, per ricordare l'ottantesimo della Liberazione della città dalla dittatura nazi-fascista: "28 aprile 1945. La Liberazione di.

25 aprile 1945, la Liberazione lunga un mese: come si arrivò alla rivolta finale contro il nazifascismo - Il 25 aprile è lungo più o meno un mese, l’ultimo dei venti di Resistenza. E’ il tempo dell’insurrezione, della resa dei conti, della battaglia finale. Il primo passo formale porta la data del 29 marzo: il Cln nomina un “comitato insurrezionale”, ne fanno parte l’intellettuale Emilio Sereni per il Pci, il giornalista Leo Valiani per il Partito d’Azione, l’avvocato Sandro Pertini per il Psi; antifascisti della prima ora, perseguitati, confinati, esuli. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile 1945, significato storico festa della Liberazione - Il significato storico del 25 aprile del 1945, festa della Liberazione. Servizio di Antonello Carvigiani The post 25 aprile 1945, significato storico festa della Liberazione first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

28 aprile 1945, l'insurrezione di Sacile - Lunedì 28 aprile 2025, alle ore 18.00, presso la sala del Ballatoio del Palazzo Ragazzoni di Sacile (viale Zancanaro, 2) avrà luogo la conferenza “28 aprile 1945: Sacile libera!” della dott.ssa Monica Emmanuelli, storica e responsabile dell’archivio dell’Istituto friulano per la storia del... 🔗pordenonetoday.it

1943-1945. La Liberazione tra i documenti dell’Archivio di Stato di Potenza - La mostra è fruibile dal 28 aprile al 25 maggio presso la sede dell’Istituto in via Nazario Sauro,1 e in modalità digitale sul sito web istituzionale. 🔗trmtv.it

"La liberazione nazionale": il murale di Harry Greb che celebra il 25 aprile - Lo street artist per l'occasione ha rappresentato Antonio Gramsci, Giacomo Matteotti, Benedetto Croce e Sandro Pertini simboli dell'antifascismo con la maglia della Nazionale di calcio italiana ... 🔗romatoday.it

Perché la Liberazione si festeggia il 25 aprile - In quel giorno del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Milano e Torino, anche se la guerra continuò ancora ... 🔗ilpost.it