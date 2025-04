Stop Maria De Filippi fulmine a ciel sereno | delusione tra i fan

Maria De Filippi. Nessuno si aspettava uno Stop alla programmazione di questa portata, ecco cos'è successo I programmi di Maria De Filippi sono sempre molto amati dagli italiani, che siano molto sentimentali come C'è Posta per Te o più leggeri come Uomini e Donne.

“Stop a Uomini e Donne”. Il programma di Maria De Filippi si ferma, cosa andrà in onda al suo posto - Il mese di aprile porterà alcune significative variazioni nella programmazione pomeridiana di Canale 5, in particolare per quanto riguarda Uomini e donne, il popolare talk show condotto da Maria De Filippi. Il programma, che si avvia verso la conclusione della sua attuale stagione, non andrà in onda in due giornate festive previste nelle prossime settimane: Pasquetta e il 25 aprile. Un cambiamento che modificherà le abitudini del pubblico affezionato, in un mese già ricco di eventi e ponti festivi. 🔗caffeinamagazine.it

“Ha portato via tutte le sue cose”. Addio a Uomini e Donne, che delusione per Maria De Filippi - La puntata odierna di Uomini e Donne ha regalato momenti di grande tensione, culminati in uno sfogo accorato da parte di un protagonista assoluto della stagione. Dopo il consueto spazio dedicato al “Trono di Tina”, il clima in studio si è improvvisamente acceso, trasformandosi in una scena carica di rabbia e delusione. Il giovane protagonista, visibilmente scosso, ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronti delle sue corteggiatrici, Francesca e Cristina, accusandole apertamente di indifferenza e superficialità. 🔗caffeinamagazine.it

Amici 24, Asia viene eliminata ma riceve una proposta di lavoro da Maria De Filippi - La proposta di Maria De Filippi ad Asia al Serale di Amici 24 L'articolo Amici 24, Asia viene eliminata ma riceve una proposta di lavoro da Maria De Filippi proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Uomini e Donne e Amici, Maria De Filippi si ferma (due volte): palinsesto stravolto. Cosa succede su Canale 5 - Anche Maria De Filippi deve, di tanto in tanto, accettare dei cambi di palinsesto. Soprattutto se ciò vuol dire godere di un po’ di meritato riposo. La regina di… Leggi ... 🔗informazione.it

Perché Amici 24 oggi 25 aprile 2025 non va in onda/ Stop per il talent di Maria De Filippi: quando torna - Amici 24 non va in onda su Canale 5 oggi 25 aprile 2025 : il talent di Maria De Filippi si ferma, ecco perché e quando torna in onda ... 🔗ilsussidiario.net

Cambio programmazione Mediaset maggio: stop Uomini e donne e Amici 24, torna Caduta Libera - L'appuntamento con Uomini e donne saluterà gli spettatori il prossimo venerdì 30 maggio con l'ultima puntata di messa nell'onda di questa fortunata stagione, seguita da una media di circa due milioni ... 🔗it.blastingnews.com