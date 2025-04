Il comune di Terracina ordina la chiusura del Sombrero storico stabilimento balneare

stabilimento balneare “Il Sombrero” di Terracina sembra volgere al termine. Con una decisione ufficiale del comune, il lido dovrà essere sgomberato entro il 20 maggio 2025, restituendo così l’area di Viale Circe al demanio. L’ordinanza, firmata dal dirigente Michele Orlando, ha messo fine a un lungo contenzioso legato alla concessione demaniale.Un lungo iter legaleLa vicenda prende avvio nel dicembre 2022, quando il comune ha dichiarato decaduta la concessione demaniale TE-067, affidata a Ivano Perroni, il proprietario dello stabilimento. Nonostante la decisione dell’amministrazione, Perroni ha impugnato l’atto prima davanti al Tar del Lazio, e poi al Consiglio di Stato, che nel marzo 2025 ha confermato definitivamente la legittimità della decadenza della concessione. Dayitalianews.com - Il comune di Terracina ordina la chiusura del “Sombrero”, storico stabilimento balneare Leggi su Dayitalianews.com La lunga storia dello“Il” disembra volgere al termine. Con una decisione ufficiale del, il lido dovrà essere sgomberato entro il 20 maggio 2025, restituendo così l’area di Viale Circe al demanio. L’nza, firmata dal dirigente Michele Orlando, ha messo fine a un lungo contenzioso legato alla concessione demaniale.Un lungo iter legaleLa vicenda prende avvio nel dicembre 2022, quando ilha dichiarato decaduta la concessione demaniale TE-067, affidata a Ivano Perroni, il proprietario dello. Nonostante la decisione dell’amministrazione, Perroni ha impugnato l’atto prima davanti al Tar del Lazio, e poi al Consiglio di Stato, che nel marzo 2025 ha confermato definitivamente la legittimità della decadenza della concessione.

