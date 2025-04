Ad Ascoli ora è guerra di striscioni

Ad Ascoli ora è guerra di striscioni. Mentre il sindaco difende gli agenti finiti nel tritacarne dopo il caso 25 aprile («Han solo fatto controlli»), il dem Ricci accende gli animi. E spuntano le minacce alla panettiera.

Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli. Ricci: “Intimidazione fascista” - Ascoli, 27 aprile 2025 – Ad Ascoli Piceno si infiamma la polemica attorno al caso di Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", controllata due volte dalla polizia locale dopo aver esposto un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" e ora vittima di striscioni che minacciano lei e la sua attività. Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, è comparso un primo striscione con la scritta "Ai forni", in cui era stata cancellata la parola "L'assalto", alludendo in modo ambiguo al nome del panificio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Striscioni ad Ascoli Piceno contro la fornaia antifascista, lei: "Non ho paura, vengo da una famiglia di partigiani" | Schlein: "Inaccettabili" - Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", è stata visitata due volte dalle forze dell'ordine dopo aver esposto un lenzuolo nel suo negozio con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" 🔗tgcom24.mediaset.it

Striscioni ad Ascoli contro la fornaia antifascista: “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore” - Striscioni ad Ascoli contro la fornaia antifascista: "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore" ... 🔗blitzquotidiano.it

Striscioni ad Ascoli contro la fornaia antifascista. Schlein: 'Inaccettabile' - Lorenza Roiati il 25 aprile aveva appeso un lenzuolo con un messaggio antifascista ed era stata visitata due volte dalla polizia. Il sindaco attacca Ricci e difende gli agenti (ANSA) ... 🔗ansa.it

Ascoli, due striscioni intimidatori contro la fornaia che ha esposto la scritta antifascista. Pd: “Perché tace il sindaco Fdi?” - I dem: "Non lasciamo sola Lorenza Roiati". L'imprenditrice ha esposto il lenzuolo in occasione del 25 aprile ed è stata identificata dalle forze dell'ordine ... 🔗ilfattoquotidiano.it