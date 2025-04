Dobbiamo dirgli addio Incidente choc il famoso muore a soli 30 anni | l’annuncio della famiglia

soli 30 anni ha perso la vita domenica in seguito a un drammatico Incidente avvenuto durante una gara. L'Incidente si è verificato in pista, davanti agli occhi increduli del pubblico e degli altri piloti. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate. La polizia ha confermato il decesso e ha lanciato un appello rivolto a chiunque fosse presente alla gara e disponesse di video dell'accaduto.La tragica notizia ha sconvolto familiari, amici e l'intero ambiente del motocross. La sorella della vittima ha pubblicato un toccante tributo sui social: "Cosa dici quando non hai parole? Ieri le nostre vite sono cambiate per sempre. Non avrei mai potuto immaginare che quello sarebbe stato il giorno in cui il mio fratellino avrebbe esalato l'ultimo respiro.

