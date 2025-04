La Riviera dei Ciclopi tra terra e mare | trekking urbano e tour in barca

Sicilia Gaia organizza in occasione del 1 maggio un tour tra terra e mare alla scoperta della Riviera dei Ciclopi tra Acicastello ed Acitrezza. Passeggeremo in un parco geologico a cielo aperto, guidati da Rosario Calcagno, geologo e guida ambientale, là dove nacque l'Etna, Il Vulcano più giovane.

