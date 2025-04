Avellino Giordano accusa | Lo stadio Partenio ostaggio dei veti politici

Avellino, Nicola Giordano, interviene con toni duri sulla situazione legata all'approvazione del bilancio e ai lavori di adeguamento dello stadio Partenio. Secondo Giordano, la storia si ripete: la sindaca. Avellinotoday.it - Avellino, Giordano accusa: "Lo stadio Partenio ostaggio dei veti politici" Leggi su Avellinotoday.it Ancora tensioni nel panorama politico cittadino. Il consigliere di minoranza al Comune di, Nicola, interviene con toni duri sulla situazione legata all'approvazione del bilancio e ai lavori di adeguamento dello. Secondo, la storia si ripete: la sindaca.

Nargi (sindaca Avellino): "Niente apertura della Nord dello stadio. Lavoriamo per il futuro" - parla così la sindaca di Avellino Laura Nargi, chiara su quello che è il momento attuale dello stadio 'Partenio - Adriano Lombardi'. Parole che non lasciano spazio a dubbi, neppure in questo

