Incendio nella notte | tre auto e un cassonetto dei rifiuti distrutti dalle fiamme

auto e un cassonetto per la raccolta dei rifiuti carbonizzati. L'Incendio è divampato stanotte in zona Ottavia. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Incendio auto a OttaviaSono da poco passate le 4:00 della notte fra domenica 27 e lunedì 28. Romatoday.it - Incendio nella notte: tre auto e un cassonetto dei rifiuti distrutti dalle fiamme Leggi su Romatoday.it Tree unper la raccolta deicarbonizzati. L'è divampato stain zona Ottavia. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato lea OttaviaSono da poco passate le 4:00 dellafra domenica 27 e lunedì 28.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ennesimo incendio nel cuore della notte, distrutte tre auto: indagano i carabinieri - TORRE SANTA SUSANNA - Tre auto sono state distrutte da un incendio che la scorsa notte (venerdì 25 aprile) si è verificato in via Galasso, nel pieno centro di Torre Santa Susanna. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le ore 4. Il rogo ha svegliato e messo in allarme i residenti. I mezzi... 🔗brindisireport.it

Ennesimo incendio nel cuore della notte, distrutte tre auto: indagano i carabinieri - TORRE SANTA SUSANNA - Tre auto sono state distrutte da un incendio che la scorsa notte (venerdì 25 aprile) si è verificato in via Galasso, nel pieno centro di Torre Santa Susanna. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le ore 4. Il rogo ha svegliato e messo in allarme i residenti. I mezzi... 🔗brindisireport.it

Incendio nella notte, tre auto distrutte: danneggiati anche l'arredo urbano e un negozio - Notte di fuoco nel Brindisino. Un incendio distrugge tre auto e danneggia gli arredi urbani e un'attività commerciale a Torre Santa Susanna (Brindisi). È successo nella notte appena... 🔗quotidianodipuglia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio nella notte: tre auto e un cassonetto dei rifiuti distrutti dalle fiamme; Incendio nella notte, tre auto distrutte: danneggiati anche l'arredo urbano e un negozio; Incendio distrugge tre auto: danneggiati anche alberi e una saracinesca; Torre Santa Susanna: incendio nella notte, tre auto in fiamme. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Incendio nella notte, tre auto distrutte: danneggiati anche l'arredo urbano e un negozio - Notte di fuoco nel Brindisino. Un incendio distrugge tre auto e danneggia gli arredi urbani e un'attività commerciale a Torre Santa Susanna (Brindisi). È successo nella notte ... 🔗msn.com

Rotondi, incendio nella notte in un concessionario: auto distrutte, si segue la pista dolosa - Tre auto coinvolte in un incendio: una completamente distrutta e due seriamente danneggiate. Preso di mira il concessionario Caudina Auto a Rotondi. L'episodio si è registrato ... 🔗ilmattino.it

Tre auto incendiate. In fiamme anche alberi e una saracinesca - Tre auto incendiate a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Le fiamme hanno danneggiato anche alberi, una panchina e una saracinesca. A domare l'incendio i vigili del fuoco di Martina Franca ... 🔗rainews.it