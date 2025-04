Gianluca e Tommy Nicoletti parleranno di autismo genitorialità futuro e presenteranno il loro ultimo libro Nel paese dove i maiali volano e i lupi galleggiano

autismo Arezzo. Protagonisti saranno Gianluca e Tommy Nicoletti, che parleranno di autismo, genitorialità, futuro e presenteranno il loro ultimo libro "Nel paese dove i maiali volano e i lupi galleggiano" (La nave di Teseo): un'opera originale, profonda e visionaria, che dà forma narrativa alle fiabe create e illustrate da Tommy.Nel paese dove i maiali volano e i lupi galleggiano è molto più di un progetto editoriale: è un autentico atto d’amore, fiducia e speranza. Un racconto affascinante ed educativo, pensato per i bambini ma destinato anche agli adulti, che invita a riflettere sul valore della socialità e sull’importanza di trovare il proprio posto nel mondo, anche al di fuori delle regole convenzionali. Lanazione.it - Gianluca e Tommy Nicoletti, parleranno di autismo, genitorialità, futuro e presenteranno il loro ultimo libro "Nel paese dove i maiali volano e i lupi galleggiano" Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 – Venerdì 2 maggio 2025, alle ore 17, il Parco Menchetti ospiterà un evento speciale per celebrare i dieci anni di attività dell'AssociazioneArezzo. Protagonisti saranno, chediil"Nele i" (La nave di Teseo): un'opera originale, profonda e visionaria, che dà forma narrativa alle fiabe create e illustrate da.Nele iè molto più di un progetto editoriale: è un autentico atto d’amore, fiducia e speranza. Un racconto affascinante ed educativo, pensato per i bambini ma destinato anche agli adulti, che invita a riflettere sul valore della socialità e sull’importanza di trovare il proprio posto nel mondo, anche al di fuori delle regole convenzionali.

