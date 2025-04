Estorsioni e droga sei arresti dei carabinieri nel Napoletano

carabinieri di Torre Annunziata hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Nei confronti di una persona viene ipotizzato il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata clan Di Martino, mentre per le altre cinque l’accusa, a vario titolo, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di arma comune da sparo e furto aggravato di energia elettrica e di acqua. Secondo quanto emerso da indagini delegate alla Compagnia di Castellammare di Stabia e al Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, uno degli indagati, con reiterate minacce, avrebbe costretto due imprenditori di Gragnano a versargli somme di denaro, mentre gli altri cinque avrebbero realizzato serre per la coltivazione di marijuana in un immobile di Vico Equense, creando contestualmente allacci abusivi alla rete elettrica e a quella idrica. Anteprima24.it - Estorsioni e droga, sei arresti dei carabinieri nel Napoletano Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoEstorsione aggravata, per uno degli indagati, e altri gravi reati come lo spaccio e la detenzione di armi, per i restanti cinque: è quanto la Procura di Napoli a sei persone a cui idi Torre Annunziata hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Nei confronti di una persona viene ipotizzato il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata clan Di Martino, mentre per le altre cinque l’accusa, a vario titolo, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di arma comune da sparo e furto aggravato di energia elettrica e di acqua. Secondo quanto emerso da indagini delegate alla Compagnia di Castellammare di Stabia e al Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, uno degli indagati, con reiterate minacce, avrebbe costretto due imprenditori di Gragnano a versargli somme di denaro, mentre gli altri cinque avrebbero realizzato serre per la coltivazione di marijuana in un immobile di Vico Equense, creando contestualmente allacci abusivi alla rete elettrica e a quella idrica.

Ne parlano su altre fonti

Rapine, tentate estorsioni e droga: sei arresti nel cuore di Napoli - Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio della polizia a Napol. Nella giornata di ieri, sei persone sono state arrestate in diverse operazioni condotte dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale, della squadra mobile e del commissariato San Paolo. Droga, tentata... 🔗napolitoday.it

Roma: sei arresti in blitz dei carabinieri in 4 quartieri, droga spacciata con auto a noleggio - Sei persone sono state arrestate in un’operazione antidroga dei carabinieri nella zona nord di Roma. Gli arresti sono avvenuti nei quartieri di San Basilio, Tufello, Talenti e Pietralata. In particolare, in via Luigi Gigliotti a San Basilio, è stato arrestato un 30enne romano disoccupato e con precedenti, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina da 0,5 grammi a un acquirente identificato e segnalato alle autorità competenti. 🔗romadailynews.it

Sei arresti per traffico di droga in provincia di Enna: smantellata organizzazione criminale, come operava - Sei arresti a Enna per traffico di droga e armi: smantellata organizzazione criminale attiva nella provincia. 🔗notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

Estorsioni e droga, sei arresti dei carabinieri nel Napoletano; Rapine, tentate estorsioni e droga: sei arresti nel cuore di Napoli; Armi, estorsioni e droga dall'Ecuador: blitz con 6 arresti tra Genova e Palermo, sequestrato terreno a Tommaso Natale; Operazione 'Gigante' della Dia: sei arresti a Genova, colpiti narcotraffico, armi ed estorsioni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Estorsioni e droga, sei arresti dei carabinieri nel Napoletano - Estorsione aggravata, per uno degli indagati, e altri gravi reati come lo spaccio e la detenzione di armi, per i restanti cinque: è quanto la Procura di Napoli a sei persone a cui i carabinieri di Tor ... 🔗ansa.it

Droga, armi, furti, rapine ed estorsioni: 11 arresti dei Falchi della Polizia - La tecnica del safety car adottata sperimentata con la Stradale incastra ladri di pneumatici Dal grande raccordo anulare, al centro, alla zona est della Capitale, le indagini lampo dei Falchi della Po ... 🔗terzobinario.it

Spaccio, violenze ed estorsioni, 4 arresti in provincia di Pavia - Sono accusati di aver gestito un giro di droga nelle province di Pavia e Varese. 🔗msn.com