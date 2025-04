Omicidio alla moschea in Francia | il killer si consegna a Pistoia

alla polizia italianaOliver A., 21enne francese, si è presentato spontaneamente in una stazione di polizia a Pistoia, dopo essere stato ricercato per tre giorni dalla polizia francese per l’Omicidio di Aboubakar Cissé, giovane maliano accoltellato nella moschea “Grand Combe” nel Gard, nel sud della Francia.L’arresto è avvenuto intorno alle 23 di domenica 27 aprile, come annunciato dal procuratore di Alès, Abdelkrim Grini, che ha dichiarato: “Di fronte all’efficacia e alla determinazione delle forze dell’ordine, il responsabile non ha avuto altra scelta che costituirsi. È stata la decisione migliore che potesse prendere”.La brutale aggressione ripresa dalle telecamereL’Omicidio risale a venerdì 25 aprile, quando Oliver A. è stato ripreso dalle telecamere mentre si avventava su Aboubakar Cissé, intento a preparare la moschea per la preghiera del venerdì. Dayitalianews.com - Omicidio alla moschea in Francia: il killer si consegna a Pistoia Leggi su Dayitalianews.com Oliver A. si presenta spontaneamentepolizia italianaOliver A., 21enne francese, si è presentato spontaneamente in una stazione di polizia a, dopo essere stato ricercato per tre giorni dpolizia francese per l’di Aboubakar Cissé, giovane maliano accoltellato nella“Grand Combe” nel Gard, nel sud della.L’arresto è avvenuto intorno alle 23 di domenica 27 aprile, come annunciato dal procuratore di Alès, Abdelkrim Grini, che ha dichiarato: “Di fronte all’efficacia edeterminazione delle forze dell’ordine, il responsabile non ha avuto altra scelta che costituirsi. È stata la decisione migliore che potesse prendere”.La brutale aggressione ripresa dalle telecamereL’risale a venerdì 25 aprile, quando Oliver A. è stato ripreso dalle telecamere mentre si avventava su Aboubakar Cissé, intento a preparare laper la preghiera del venerdì.

