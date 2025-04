Monreale una strage nata da un rimprovero Fermato un 19enne | Ho sparato

Vanityfair.it - Monreale, una strage nata da un rimprovero. Fermato un 19enne: «Ho sparato» Leggi su Vanityfair.it Il giovane ha confessato le sue responsabilità ai carabinieri, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere: le sue dichiarazioni al momento non sono utilizzabili. È caccia ai suoi complici

Strage a Monreale, fermato 19enne: gli inquirenti stanno ascoltando un secondo giovane. La lite da un rimprovero sulla guida - Un richiamo sulla velocità scatena la tragedia Tutto è cominciato da una semplice osservazione: “Ma come cavolo guidate? Andate più piano”. Questa frase, rivolta da alcuni giovani ad altri, ha innescato una violenta rissa culminata in una sparatoria mortale a Monreale, in via Benedetto D’Acquisto, vicino al Duomo. Un ragazzo di 19 anni, Salvatore Calvaruso, è stato fermato con l’accusa di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. 🔗dayitalianews.com

"Ho fatto un macello", 19enne confessa per la strage di Monreale - C'è una confessione per la strage di Monreale, la sparatoria nel centro vicino Palermo in cui sono rimasti uccisi tre giovani nella notte tra il 26 e il 27 aprile. "Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'indagato appaiono pienamente riscontrate dal contenuto dei filmati di videosorveglianza, acquisiti dagli esercizi commerciali posti nella zona attigua a quella in cui si sono verificati i fatti", scrive il pm nel provvedimento di fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne dello Zen. 🔗iltempo.it

