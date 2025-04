Weekend con delitto al Teatro Ciak

Teatro nel Teatro. È Weekend con delitto, il giallo interattivo che torna a. Romatoday.it - Weekend con delitto al Teatro Ciak Leggi su Romatoday.it All’apertura del sipario un classico giallo "alla Agatha Christie", ma improvvisamente tutto cambia. E quando si pensa di aver capito, allora tutto muta ancora e ancora, fino al finale che riporta, beffardo, al gioco delnel. Ècon, il giallo interattivo che torna a.

