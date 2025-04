Memoria indelebile | Monreale commemora l’appuntato Crisafulli ucciso dalla mafia

commemorato a Monreale l'appuntato Gioacchino Crisafulli, ucciso dalla mafia 42 anni fa. Un eroe che ha continuato a combattere la criminalità anche dopo la pensione(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Memoria indelebile: Monreale commemora l’appuntato Crisafulli, ucciso dalla mafia Leggi su Monrealelive.it to al'appuntato Gioacchino42 anni fa. Un eroe che ha continuato a combattere la criminalità anche dopo la pensione(live.it)

Su questo argomento da altre fonti

Il Comune commemora il concittadino illustre: evento in memoria di Vanini - TAURISANO – Il Comune di Taurisano commemora il proprio concittadino illustre, il filosofo Giulio Cesare Vanini, nell’anniversario della sua morte, avvenuto a Tolosa il 9 febbraio 1619, e lo fa con un appuntamento dedicato alla figura dell’intellettuale del Rinascimento. Appuntamento domenica... 🔗lecceprima.it

A Monreale stasera la fiaccolata in memoria di Sara - Monreale – Il Comune di Monreale organizza una fiaccolata in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa vittima di femminicidio a Messina. La manifestazione si terrà stasera, martedì 8 aprile, con partenza alle 19:30 da Piazza Guglielmo II. L’iniziativa, promossa dal sindaco Arcidiacono e dall’assessore Roccamatisi, vuole esprimere il cordoglio della comunità, denunciare la violenza […] (Monrealelive. 🔗monrealelive.it

David Sala, esercizi di memoria della Resistenza - Soprattutto alla vigilia di una data importante come quella dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si parla di memoria, spesso e sfortunatamente in modo confuso e approssimativo. Che la memoria […] The post David Sala, esercizi di memoria della Resistenza first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Cosa riportano altre fonti

Il ricordo di Domenico Intravaia morto a Nassiriya, il figlio Marco: Un dolore mai sopito; Marco Intravaia ricorda il padre morto a Nassiriya: Un esempio, lo Stato ci deve giustizia e riconoscenza; ''Onore al Caduto'': a 40 anni dall’assassinio del capitano Emanuele Basile Monreale non dimentica; Ventuno anni fa la strage di Nassiriya: Papà mi manca sempre, sapeva che poteva morire da un momento all'altro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media