Vittorio Avella maestro dell’incisione | a Salerno si presenta il docufilm di Pasquale Napolitano

Pasquale Napolitano, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico dopo il film.Il Laboratorio racconta una storia fuori dagli schemi: quella di Vittorio Avella, maestro dell’incisione che sceglie di tornare nella sua Nola natale per fondare, con Antonio Sgambati, una stamperia d’arte che in 45 anni ha saputo creare connessioni tra artigianato, arte contemporanea e impegno politico. Un viaggio che parte dalla provincia napoletana per parlare al mondo intero.Dopo gli studi a Parigi e un percorso artistico tradizionale, Vittorio Avella rompe le regole del sistema dell’arte scegliendo di dedicare il suo talento all’incisione per altri artisti. Leggi su Ildenaro.it Sabato 3 maggio alle ore 18 la Fondazione Filiberto e Bianca Menna ospita il secondo appuntamento del ciclo Arte di sera – Nowhere Edition. E’ in programma la proiezione di Il Laboratorio (2024, 65’) di, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico dopo il film.Il Laboratorio racconta una storia fuori dagli schemi: quella diche sceglie di tornare nella sua Nola natale per fondare, con Antonio Sgambati, una stamperia d’arte che in 45 anni ha saputo creare connessioni tra artigianato, arte contemporanea e impegno politico. Un viaggio che parte dalla provincia napoletana per parlare al mondo intero.Dopo gli studi a Parigi e un percorso artistico tradizionale,rompe le regole del sistema dell’arte scegliendo di dedicare il suo talento all’incisione per altri artisti.

