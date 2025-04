Caso di stalking a Torino Centro | non accetta la fine del matrimonio agente bloccato nel bar dove lavora la moglie

Nella prima serata di sabato 26 aprile 2025 un 32enne italiano, agente della polizia penitenziaria di Torino, si è presentato in un bar caffetteria di via Po, dove lavora la moglie che ha deciso di separarsi da lui, in quanto non accettava la fine del rapporto. Ha iniziato a battere contro le.

