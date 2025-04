Borse europee caute future Usa negativi tra dazi e rischio ' effetto Covid'

cautela le principali Borse europee, con i future Usa negativi in vista di un primo bilancio dei dazi Usa annunciati dal presidente Donald Trump. Con le consegne in calo del 60% dalla Cina, il rischio è che negli Usa si possa verificare un secondo 'effetto Covid', con magazzini e scaffali vuoti per mancanza di merci. Attesi per mercoledì il Pil trimestrale tedesco e americano.La migliore è Milano (+0,6%), movimentata dall'Ops di Mediobanca (+0,23%) su Banca Generali (+8,14%). Seguono Madrid (+0,45%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,25%). negativi i future sui listini Usa.In rialzo a 110,9 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,2 punti al 3,6% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,49%. In rialzo il dollaro a 0,88 euro, stabile invece a 143,68 yen e a 0,75 sterline, mentre cede l'oro (-0,42% a 3. Quotidiano.net - Borse europee caute, future Usa negativi tra dazi e rischio 'effetto Covid' Leggi su Quotidiano.net Si muovono conla le principali, con iUsain vista di un primo bilancio deiUsa annunciati dal presidente Donald Trump. Con le consegne in calo del 60% dalla Cina, ilè che negli Usa si possa verificare un secondo '', con magazzini e scaffali vuoti per mancanza di merci. Attesi per mercoledì il Pil trimestrale tedesco e americano.La migliore è Milano (+0,6%), movimentata dall'Ops di Mediobanca (+0,23%) su Banca Generali (+8,14%). Seguono Madrid (+0,45%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,25%).sui listini Usa.In rialzo a 110,9 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,2 punti al 3,6% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,49%. In rialzo il dollaro a 0,88 euro, stabile invece a 143,68 yen e a 0,75 sterline, mentre cede l'oro (-0,42% a 3.

