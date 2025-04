L’inedito ultimo messaggio di Papa Francesco | Imparate ad ascoltare

ultimo messaggio di Papa Bergoglio. Il video, diffuso da Oggi, risale all’8 gennaio 2025. Nel filmato Papa Francesco esorta i giovani e si rivolge a loro.«Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare».Il video è stato reso noto solo dopo i funerali di Papa Francesco ed è stato registrato nella residenza di Santa Marta in occasione della conclusione del Giubileo degli Adolescenti.Nell’appello, Francesco poi diceva: «Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde e questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto». 361magazine.com - L’inedito ultimo messaggio di Papa Francesco: «Imparate ad ascoltare» Leggi su 361magazine.com Il filmato girato l’8 gennaioSta circolando in rete undiBergoglio. Il video, diffuso da Oggi, risale all’8 gennaio 2025. Nel filmatoesorta i giovani e si rivolge a loro.«Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è, imparare ad. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è».Il video è stato reso noto solo dopo i funerali died è stato registrato nella residenza di Santa Marta in occasione della conclusione del Giubileo degli Adolescenti.Nell’appello,poi diceva: «Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde e questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto».

