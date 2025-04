Canti melodie e un messaggio di speranza nel carcere di Lecce dal coro parrocchiale di Torchiarolo

Torchiarolo - Ancora una volta, il coro Siyahamba della Parrocchia Maria SS. Assunta di Torchiarolo attraversa il silenzio austero del carcere per rompere ogni barriera con la forza gentile della musica. Ieri, domenica 27 aprile, si è esibito durante la santa messa svoltasi nella casa.

