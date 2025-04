Borse europee caute future Usa negativi in attesa dei dati sui dazi e Pil

cautela le principali Borse europee, con i future Usa negativi in vista di un primo bilancio dei dazi Usa annunciati dal presidente Donald Trump. Con le consegne in calo del 60% dalla Cina, il rischio è che negli Usa si possa verificare un secondo 'effetto Covid', con magazzini e scaffali vuoti per mancanza di merci. Attesi per mercoledì il Pil trimestrale tedesco e americano.La migliore è Milano (+0,6%), movimentata dall'Ops di Mediobanca (+0,23%) su Banca Generali (+8,14%). Seguono Madrid (+0,45%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,25%). negativi i future sui listini Usa.In rialzo a 110,9 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,2 punti al 3,6% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,49%. In rialzo il dollaro a 0,88 euro, stabile invece a 143,68 yen e a 0,75 sterline, mentre cede l'oro (-0,42% a 3.

