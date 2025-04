Elezioni RSU quando e come trasmettere i verbali Le indicazioni operative dell’ARAN

verbali relativi alle Elezioni RSU svolte nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025. quando bisogna inviare i verbali? Qual è l’applicativo da usare per la trasmissione? Elezioni RSU, quando e come trasmettere i verbali. Le indicazioni .L'articolo Elezioni RSU, quando e come trasmettere i verbali. Le indicazioni operative dell’ARAN . Leggi su Orizzontescuola.it L’ARAN ha comunicato con un avviso del 17 aprile le modalità e i termini per la trasmissione deirelativi alleRSU svolte nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025.bisogna inviare i? Qual è l’applicativo da usare per la trasmissione?RSU,. Le.L'articoloRSU,. Le

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni RSU 2025: invio telematico all’ARAN dei verbali dal 28 aprile al 6 maggio - L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha ufficializzato le modalità per la trasmissione dei verbali delle elezioni RSU 2025. Le Amministrazioni pubbliche dovranno inviare la documentazione esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito applicativo “VERBALI RSU”, attivo dal 28 aprile al 6 maggio 2025. La procedura sarà accessibile nell’area riservata del sito ufficiale […] The post Elezioni RSU 2025: invio telematico all’ARAN dei verbali dal 28 aprile al 6 maggio first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Elezioni RSU, invio verbali all’Aran dal 28 aprile al 6 maggio. AVVISO - Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere i verbali RSU all’A.Ra.N. esclusivamente nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 6 maggio 2025. Lo comunica l'Aran con avviso del 17 aprile. Le elezioni delle RSU si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 aprile. L'articolo Elezioni RSU, invio verbali all’Aran dal 28 aprile al 6 maggio. AVVISO sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Pubblico impiego, la Cgil: "Siamo il primo sindacato nelle elezioni delle Rsu" - La Cgil nel pubblico è primo sindacato con una crescita di consenso. E’ emerso dalle votazioni per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti del pubblico impiego (sanità, enti locali, funzioni centrali) e della scuola, università e ricerca. "Alle elezioni – commenta Marco Blanzieri, segretario generale Funzione Pubblica – hanno partecipato dieci mila persone a Ferrara. Si tratta di una dimostrazione democratica importante, si è superato il 70% dei votanti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni RSU 2025: dal 28 aprile al 6 maggio la trasmissione dei risultati all’ARAN; Elezioni RSU 2025, i verbali devono essere inviati all’ARAN con procedura telematica dal 28 aprile al 6 maggio; Elezioni RSU, invio verbali all’Aran dal 28 aprile al 6 maggio. AVVISO; Elezioni RSU 2025: invio telematico all’ARAN dei verbali dal 28 aprile al 6 maggio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elezioni RSU, invio verbali all’Aran dal 28 aprile al 6 maggio. AVVISO - Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere i verbali RSU all’A.Ra.N. esclusivamente nel periodo compreso ... 🔗orizzontescuola.it

Elezioni RSU 2025, i verbali devono essere inviati all’ARAN con procedura telematica dal 28 aprile al 6 maggio - L’ARAN ha pubblicato un avvio in chi precisa che l’invio dei verbali RSU deve avvenire esclusivamente a cura dell’Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025 mediant ... 🔗tecnicadellascuola.it

Elezioni RSU, dopo la chiusura dei seggi al via lo scrutinio che si concluderà alle ore 14 del 17 aprile. E se non si raggiunge il quorum? - Si concluderanno oggi, 16 aprile, le operazioni di voto per le elezioni delle RSU. È compito delle Commissioni elettorali definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in parti ... 🔗tecnicadellascuola.it