distribuzione gratuita dei kit antilarvali per tutti i cittadini.Un'iniziativa che si rinnova nell'ambito della. Padovaoggi.it - Piano antizanzare: al via la distribuzione dei kit antilarvali gratuiti Leggi su Padovaoggi.it «La prevenzione - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - è l’arma più efficace». E proprio seguendo questo principio, dal 6 maggio a Montegrotto Terme prenderà il via lagratuita dei kitper tutti i cittadini.Un'iniziativa che si rinnova nell'ambito della.

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

L’agenda dello sviluppo. La proposta di Assolombarda: "Un piano comune per il futuro" - Un Pil magro (solo +0,2% sul 2023), sul quale pesa la frenata dell’industria. Ma un export da record: il fatturato estero nel 2024 è volato a quota 14,6 miliardi di euro, con un balzo del 5,8% sull’anno precedente. Un dato eclatante se confrontato alla media lombarda (0,6% in più del 2023) e a quella nazionale (+0,4%). È questo uno dei dati ai quali il made in Brianza guarda per disegnare il suo futuro: un progetto partito due anni fa da Assolombarda in collaborazione con il Consorzio AAster per arrivare al traguardo del 2050. 🔗ilgiorno.it

Tragedia sulla Grignetta, pronto il piano d'azione: “Ma i rischi sono elevati” - Il piano per ricerche e recupero è pronto, in attesa di un'indispensabile finestra che permetta di attuarlo. Sono lunghe ore di attesa quelle che si vivono tra via Buozzi e i Piani Resinelli, luoghi nei quali si lavora per recuperare le salme di Paolo Bellazzi - 49enne di Cambiago - e Cristian... 🔗leccotoday.it

Treviso, al via il piano antizanzare - TREVISO - L’iniziativa, finalizzata al contenimento della proliferazione delle zanzare – in particolare della zanzara tigre – prevede una serie di trattamenti mirati che interesseranno l’intero territ ... 🔗oggitreviso.it