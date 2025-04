Il sesso è un antidolorifico naturale? Ecco cosa dice la scienza

Il sesso può contribuire ad alleviare diversi tipi di dolore, grazie a meccanismi biologici e neurochimici ben documentati. Durante l'attività sessuale, infatti, il corpo rilascia una serie di sostanze chimiche che influenzano direttamente la percezione del dolore:

endorfine: prodotte dal sistema nervoso centrale e dall'ipofisi, le endorfine agiscono come analgesici naturali, riducendo la sensazione di dolore e generando una sensazione di benessere;

ossitocina: conosciuta come "ormone dell'amore", l'ossitocina aumenta durante l'orgasmo e contribuisce a rilassare il corpo, abbassare la pressione sanguigna e ridurre la percezione del dolore;

dopamina: il neurotrasmettitore della gratificazione, rilasciato durante il sesso, è coinvolto nel meccanismo di ricompensa e può influenzare positivamente la soglia del dolore.

