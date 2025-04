Despar Nord pioniere nella sicurezza stradale | ottenuta la certificazione Uni Iso 39001

Despar Nord segna un nuovo traguardo nel campo della sicurezza, diventando la prima azienda della Grande distribuzione organizzata in Italia a ottenere la certificazione Uni Iso 39001. Questo standard internazionale attesta l'impegno dell'azienda nel promuovere attivamente la sicurezza stradale.

