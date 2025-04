Auguri a Pier Silvio Berlusconi un leader che riconosce il lavoro altrui

Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi non è un capo, Pier Silvio è un leader e, attenzione, c’è molta differenza. Un capo comanda, un leader guida, un capo ordina, un leader sostiene. Pier Silvio avrebbe potuto comandare e ordinare in virtù del cognome pesantissimo che si porta sulle spalle, che lo etichetta sì, ma che al tempo stesso gli dà lustro. Pier Silvio invece ha sempre scelto la strada del sacrificio, del profilo basso, del rispettoso carisma. Forse “rispetto” è proprio la parola chiave per la sua persona; rispetto per il nome, rispetto per un’azienda costruita nel tempo e che oggi lui si trova a guidare, ma soprattutto rispetto per chi di questa azienda fa parte: i suoi lavoratori.Pier Silvio Berlusconi, un leader riconoscente del lavoro altruiPier Silvio ha sempre mostrato riconoscenza, ha sempre ringraziato i suoi dipendenti in ogni occasione possibile, l’ultimo esempio più recente è stato in occasione della morte di Papa Francesco, evento trattato con serietà, professionalità e – appunto – rispetto dai giornalisti Mediaset. Superguidatv.it - Auguri a Pier Silvio Berlusconi, un leader che riconosce il lavoro altrui Leggi su Superguidatv.it Buon Compleanno anon è un capo,è une, attenzione, c’è molta differenza. Un capo comanda, unguida, un capo ordina, unsostiene.avrebbe potuto comandare e ordinare in virtù del cognome pesantissimo che si porta sulle spalle, che lo etichetta sì, ma che al tempo stesso gli dà lustro.invece ha sempre scelto la strada del sacrificio, del profilo basso, del rispettoso carisma. Forse “rispetto” è proprio la parola chiave per la sua persona; rispetto per il nome, rispetto per un’azienda costruita nel tempo e che oggi lui si trova a guidare, ma soprattutto rispetto per chi di questa azienda fa parte: i suoi lavoratori., unnte delaltruiha sempre mostratonza, ha sempre ringraziato i suoi dipendenti in ogni occasione possibile, l’ultimo esempio più recente è stato in occasione della morte di Papa Francesco, evento trattato con serietà, professionalità e – appunto – rispetto dai giornalisti Mediaset.

Approfondimenti da altre fonti

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi e gli auguri (in anticipo) per la Festa della donna - In anticipo sulla Festa della Donna, a Mediaset sono già arrivate le tradizionali mimose, accompagnate da un messaggio speciale dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Un gesto di riconoscenza e attenzione verso le tante professioniste che contribuiscono ogni giorno al successo dell'Azienda. Le mimose, fiore simbolo dell'8 marzo, sono state distribuite questa mattina in tutte le sedi del gruppo, portando con sé un messaggio di stima e riconoscenza. 🔗liberoquotidiano.it

“Sono arrivati a Pier Silvio Berlusconi”. Caos Grande Fratello, richiesti “interventi immediati e sanzioni” - Grande Fratello, polemiche, polemiche e ancora polemiche. Dopo il caso di Lorenzo Spolverato finito pure a “UnoMattina in Famiglia“, negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi e le segnalazioni sul reality di Alfonso Signorini. Oltre alle accuse di trash ci sono anche quelle relative a presunte irregolarità nel televoto e al sospetto che le eliminazioni dei concorrenti siano decise a tavolino. 🔗caffeinamagazine.it

Grande Fratello, il Codacons scrive a Pier Silvio Berlusconi: "È al limite della dignità umana" - Lettera aperta all'Amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in merito al Grande Fratello da parte del Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi. 🔗comingsoon.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auguri a Pier Silvio Berlusconi, Ilary Blasi, Anna Oxa e Paola Barale (ma anche a due superdive di Hollywood!); Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi; Natale: lo spot di Mediaset con la voce di Pier Silvio Berlusconi e la musica de Il Volo; Gli auguri di Mediaset dalla voce dell'Ad Pier Silvio Berlusconi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Auguri a Pier Silvio Berlusconi, Ilary Blasi, Anna Oxa e Paola Barale (ma anche a due superdive di Hollywood!) - Il 28 aprile è il compleanno del figlio del Cavaliere, delle due showgirl e della celebre cantante. Ma anche di dive di Hollywood, di una cantante e di un famosissimo ex campione di calcio. Ecco chi s ... 🔗msn.com

Pier Silvio Berlusconi, un leader riconoscente del lavoro altrui - Pier Silvio Berlusconi non è un capo, Pier Silvio è un leader e, attenzione, c'è molta differenza. Auguri presidente. 🔗superguidatv.it

28 Aprile, auguri a Ilary Blasi e Piersilvio Berlusconi: due compleanni speciali - Il 28 aprile racconta carriere che hanno segnato la cultura popolare e lo spettacolo: scopri chi compie gli anni in questo giorno. 🔗supereva.it