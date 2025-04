Quando finisce Uomini e Donne | ultime registrazioni e puntate

Uomini e Donne si prepara a chiudere la stagione 2024-2025, e i fan sono impazienti di sapere Quando terminerà il programma. Stando alle ultime anticipazioni, la data di chiusura dovrebbe essere venerdì 27 maggio 2025. Un finale che segnerà la fine di un’annata particolare per il talk show di Canale 5.ultime registrazioni di Uomini e Donne: date e previsioniDopo la registrazione prevista per il 28 aprile 2025, le ultime puntate saranno registrate indicativamente nella settimana tra il 5 e l’11 maggio 2025. Si tratterà di appuntamenti chiave soprattutto per la chiusura del trono classico e del trono over.Uomini e Donne: la data della scelta di Gianmarco SteriGianmarco Steri sta per concludere il suo percorso: la sua scelta tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara potrebbe avvenire già nella registrazione del 28 aprile o al massimo nelle successive due. Anticipazionitv.it - Quando finisce Uomini e Donne: ultime registrazioni e puntate Leggi su Anticipazionitv.it si prepara a chiudere la stagione 2024-2025, e i fan sono impazienti di sapereterminerà il programma. Stando alleanticipazioni, la data di chiusura dovrebbe essere venerdì 27 maggio 2025. Un finale che segnerà la fine di un’annata particolare per il talk show di Canale 5.di: date e previsioniDopo la registrazione prevista per il 28 aprile 2025, lesaranno registrate indicativamente nella settimana tra il 5 e l’11 maggio 2025. Si tratterà di appuntamenti chiave soprattutto per la chiusura del trono classico e del trono over.: la data della scelta di Gianmarco SteriGianmarco Steri sta per concludere il suo percorso: la sua scelta tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara potrebbe avvenire già nella registrazione del 28 aprile o al massimo nelle successive due.

