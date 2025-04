Napoli in vetta entusiasmo alle stelle | Meritiamo lo scudetto ora non molliamo

Napoli in vetta, entusiasmo alle stelle: «Meritiamo lo scudetto, ora non molliamo»

Occhi pieni d'azzurro e cuori gonfi di speranza al "Maradona", in una notte in cui il Napoli ha riconquistato la vetta della Serie A. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, gli oltre 51mila tifosi presenti erano divisi tra il canto «La capolista se ne va» e l'incitamento «Noi ci crediamo, forza ragazzi», fotografando perfettamente l'emozione e l'attesa che si respirano in città.

Contro ogni pressione, il Napoli ha fatto quello che doveva: ha vinto, senza sbavature, sfruttando al massimo il passo falso dell'Inter contro la Roma. Mancano ormai soltanto 360 minuti alla fine della stagione e la squadra di Antonio Conte sente il sogno scudetto più vicino che mai.

«Meritiamo lo scudetto perché dal primo giorno stiamo lavorando con una dedizione incredibile – ha dichiarato Leo Spinazzola nel post partita –.

Napoli, entusiasmo alle stelle: contro il Torino nuovo abito tattico e Maradona sold out

NAPOLI – L'entusiasmo è la parola d'ordine che accompagna il Napoli nella volata finale di campionato. Come raccontato da Repubblica Napoli, la città è pronta a trasformarsi ancora una volta in uno stadio a cielo aperto, sospinta dalla ritrovata vetta della classifica condivisa con l'Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri a Bologna.

Napoli-Udinese 1-1, Conte frena in vetta alla classifica

Azzurri primi con 4 punti sull'Inter che deve ancora giocare Secondo pareggio di fila del Napoli che non va oltre un 1-1 al Maradona contro l'Udinese. Gli azzurri passano in vantaggio al 37' con McTominay, ma vengono raggiunti dopo solo tre minuti dal gol di Ekkelenkamp. In classifica i partenopei sono sempre in vetta con

Petrazzuolo: "Il Napoli è ancora lì in vetta alla classifica"

Antonio Petrazzuolo, direttore di www.napolimagazine.com, ha pubblicato sullo stesso noto sito di notizie inerenti la SSC Napoli, il suo consueto editoriale. Di seguito quanto riportato dal Direttore. Petrazzuolo ribadisce il Conte pensiero: "Godiamoci questo viaggio, a prescindere da quello che sarà il risultato finale" Così il direttore di NapoliMagazine: "Nessuno vuole caricare di eccessive pressioni e responsabilità la squadra e l'allenatore, però c'è una frase proferita dallo stesso Conte (prima del match) da cui a mio avviso bisogna ripartire: "Godiamoci questo viaggio, a

