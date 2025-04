Guerra in Ucraina Lavrov | Imperativo riconoscere la Crimea e i territori presi

La Corea del Nord conferma l'invio di truppe in Russia. Il Cremlino attacca l'Ue, Rubio: "Servono concessioni da Mosca e Kiev"

Ucraina, Lavrov: “Piano ‘peacekeeper’ europei arrogante, incita a guerra” - “Questo piano per introdurre peacekeeper in Ucraina è un incitamento del regime di Kiev a fare la guerra contro di noi“. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una intervista a Krasnaya Zvezda, periodico del ministero degli Esteri russo. “Nessuno ci ha chiesto niente, e Trump ha ragione: è troppo presto per parlarne”, ha aggiunto Lavrov. 🔗lapresse.it

Trump: "Putin si è offerto di fermare la guerra e la conquista dell'intera Ucraina" | Lavrov: "La Russia pronta a raggiungere un accordo" - Zelensky: "Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid su Kiev". Media: Gb verso la rinuncia all'invio di peacekeeper 🔗tgcom24.mediaset.it

Guerra in Ucraina, Lavrov contro Macron: «Lui è come Hitler o Napoleone» - Sergey Lavrov ha paragonato il presidente francese Emmanuel Macron a Napoleone e Adolf Hitler. Il ministro degli Esteri russo ha spiegato che «loro affermavano apertamente» di voler sconfiggere la Russia. E secondo lui Macron «apparentemente vuole la stessa cosa, ma dice che è necessario combattere la Russia affinché non sconfigga la Francia» e che «la Russia rappresenta un pericolo per la Francia e l’Europa». 🔗lettera43.it

Guerra in Ucraina, Lavrov: "Imperativo riconoscere la Crimea e i territori presi" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.160. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista al quotidiano brasiliano O Globo, considera "imperativo" riconoscere come "russi" i territo ... 🔗msn.com

Ucraina, colloquio Lavrov-Rubio. Trump: “Zelensky è pronto a cedere la Crimea” - Settimana cruciale per i negoziati di pace, mentre la Corea del Nord ammette per la prima volta l’invio di truppe nel Kursk a sostegno di Mosca. E Putin ringrazia Pyongyang ... 🔗msn.com

Ucraina, Lavrov: "La Russia è pronta a chiudere un accordo". Ma intanto bombarda Kiev - Donald Trump nelle scorse ore ha parlato di "intesa con Putin trovata" per la fine della guerra in Ucraina ... rilancia la possibilità di un accordo. Lavrov: "Siamo pronti, dobbiamo perfezionare ... 🔗affaritaliani.it