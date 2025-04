I nostri morti dimenticati la denuncia dei cittadini | ecco com' è ridotto il cimitero di Monza

denunciano i monzesi relativamente alle condizioni del cimitero di via Ugo Foscolo. Un camposanto nel. Monzatoday.it - "I nostri morti dimenticati", la denuncia dei cittadini: ecco com'è ridotto il cimitero di Monza Leggi su Monzatoday.it Le erbacce che in qualche caso sembrano quasi coprire le tombe. E un senso generale di incuria diffusa. Con anche il campo dei caduti in guerra che sembra abbandonato a se stesso.È quantono i monzesi relativamente alle condizioni deldi via Ugo Foscolo. Un camposanto nel.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mozambico: Amnesty International denuncia 400 morti nelle proteste post-elettorali - La polizia del Mozambico "ha sparato direttamente sulla folla" durante le proteste seguite alle elezioni dell'ottobre scorso, uccidendo circa 400 persone: lo ha affermato Amnesty International, deplorando il fatto che "nessun responsabile" sia stato "ritenuto responsabile". Almeno 388 persone sono morte, secondo l'ong locale Plataforma Decide, durante la disputa elettorale sulle elezioni di ottobre, vinte dallo storico partito al governo e segnate da numerose irregolarità, secondo diverse missioni di osservazione internazionali. 🔗quotidiano.net

Il dolore di Medicina: "I nostri familiari morti senza poterli più vedere" - di Zoe Pederzini"Mio padre ci ha chiamato dall’ospedale, era allegro, ci ha detto che gli sembrava di stare all’albergo Tre Galli e che era in stanza da solo. Ci ha chiesto di portargli l’enigmistica per passare il tempo, poi non lo abbiamo più visto". Queste le parole di Serena, figlia di Luigi Balduini, uno dei primi morti di Coronavirus a Medicina, il paese che fu chiuso dalla zona rossa. A cinque anni dalla pandemia che ha distrutto, e cambiato per sempre, le vite di tanti medicinesi, Serena ha i ricordi ancora vividi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il cacciatore di tombe dei morti nei lager dimenticati dalla patria - È diventato suo malgrado il “cacciatore di tombe”. Il ricercatore storico veronese Roberto Zamboni (nella foto) da più di trent’anni si è assunto un compito straordinario: supplire anche alle inefficienze dello Stato, e in particolare del ministero della Difesa tramite l’articolazione di Onorcaduti, e informare famiglie (e Comuni di appartenenza) su dove sono sepolti i […] The post Il cacciatore di tombe dei morti nei lager dimenticati dalla patria appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Cosa riportano altre fonti

I nostri morti dimenticati, la denuncia dei cittadini: ecco com'è ridotto il cimitero di Monza; Coronavirus, morta operatrice socio-sanitaria: Addio cara Rosaria, ora giustizia; Polo petrolchimico di Augusta, un enorme disastro ambientale di cui ci siamo dimenticati. 🔗Ne parlano su altre fonti