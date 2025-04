A Campi Bisenzio arriva il mercato di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi arrivano per la prima volta a grande richiesta in città con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio sabato 3 maggio a Campi Bisenzio, in. Firenzetoday.it - A Campi Bisenzio arriva il mercato di Forte dei Marmi Leggi su Firenzetoday.it Gli Ambulanti dideino per la prima volta a grande richiesta in città con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio sabato 3 maggio a, in.

Shopping e bancarelle: il mercato del Forte dei Marmi arriva a Campi Bisenzio - Campi Bisenzio (Firenze), 26 aprile 2025 – Sabato 3 maggio le bancarelle del mercato del Forte dei Marmi saranno per la prima volta a Campi Bisenzio. Un appuntamento all’insegna dello shopping Made in Italy artigianale con le ultime tendenze della moda. Spazio quindi in via Bruno Buozzi, nel tratto compreso tra Via Donizetti a Via Tintori, alle ormai famose boutique a cielo aperto che saranno protagoniste, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. 🔗lanazione.it

Nuova Coop a Campi Bisenzio, il taglio del nastro. Assunte 45 persone - Campi Bisenzio (Firenze), 2 aprile 2025 – Taglio del nastro questa mattina per il nuovo supermercato Coop (‘Palagetta’) a Campi Bisenzio. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, il presidente del Consiglio di gestione Michele Palatresi, e la presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio Franca Frati. 🔗lanazione.it

Moda. Flc: la produzione resta a Campi Bisenzio e nuovi investimenti ad Arezzo - Soddisfazione e disponibilità ad accompagnare un percorso che ora attende piani aziendali adeguati a un futuro importante. È quanto emerso in Regione dove oggi si è riunito in forma plenaria il tavolo dedicato all’azienda Flc di Campi Bisenzio. Con Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi... 🔗arezzonotizie.it

