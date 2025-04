Yildiz Juve Gazzetta | col Monza espulsione imperdonabile un episodio che può anche innescare riflessioni sul suo futuro Ultime

Yildiz Juve (Gazzetta dello Sport): col Monza espulsione imperdonabile, un episodio che potrebbe anche innescare riflessioni sul suo futuro. UltimeLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra soprattutto sull’espulsione rimediata da Yildiz nel corso della partita di ieri tra Juventus e Monza, gara poi vinta dai bianconeri per 2-0.Yildiz avrebbe dovuto contenersi – scrive questa mattina il quotidiano – perchè il risultato era al sicuro e perchè la squadra ha bisogno di lui. Una reazione impulsiva e imperdonabile, una gomitata inutile. Un episodio che può innescare delle riflessioni sul futuro bianconero del turco. .com Juventusnews24.com - Yildiz Juve (Gazzetta): col Monza espulsione imperdonabile, un episodio che può anche innescare riflessioni sul suo futuro. Ultime Leggi su Juventusnews24.com dello Sport): col, unche potrebbesul suoLadello Sport oggi in edicola si concentra soprattutto sull’rimediata danel corso della partita di ieri trantus e, gara poi vinta dai bianconeri per 2-0.avrebbe dovuto contenersi – scrive questa mattina il quotidiano – perchè il risultato era al sicuro e perchè la squadra ha bisogno di lui. Una reazione impulsiva e, una gomitata inutile. Unche puòdellesulbianconero del turco. .com

Monza ko con Gonzalez e Kolo Muani, la Juve torna quarta nonostante il rosso a Yildiz - (Adnkronos) – La Juventus non delude e dimostra di non essere la stessa di Parma, frenetica e imprecisa, giocando bene il primo tempo e soffrendo nella ripresa dopo l’espulsione, diretta di Yildiz. I bianconeri vincono 2-0 contro il Monza all’Allianz Stadium e rispondono alle vittorie di Fiorentina e Roma, rimanendo al 4° posto con 62 punti, +2 sul Bologna e sui giallorossi e +3 rispettivamente sui viola e sulla Lazio. 🔗.com

Pagelle Juve Monza: un Nico Gonzalez ritrovato, Yildiz da rosso e da 4 in pagella, Kelly male – VOTI - di Redazione JuventusNews24 Pagelle Juve Monza: i voti e giudizi di Juventusnews24 dopo la prestazione dei bianconeri. Il VIDEO dopo la vittoria Torna la vittoria della Juve contro il Monza. Una prestazione convincente nel primo tempo mentre nella seconda frazione, anche a causa dell’espulsione di Yildiz, i bianconeri hanno sofferto maggiormente portando a casa un risultato molto importante. I voti di Juventusnews24 ai protagonisti del match: bocciati Kelly e Yildiz mentre Nico Gonzalez sembra essersi ritrovato dopo una prima parte di stagione difficile. 🔗juventusnews24.com

Juve Monza, Marco Baridon a caldissimo: «Tudor è rimasto soddisfatto da questa cosa. Vi racconto così l’espulsione di Yildiz» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Juve Monza, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di Juventusnews24 dopo la vittoria dei bianconeri La Juve torna alla vittoria contro il Monza: tre punti importantissimi per la volata Champions arrivati dopo una buona prestazione dei bianconeri soprattutto nel primo tempo. Poi l’espulsione di Yildiz che ha condizionato la seconda frazione e che peserà per i prossimi match. 🔗juventusnews24.com

Un attimo di scarsa lucidità costa caro alla Juve, impegnata nella volata Champions. Uscendo dal campo, il turco si è scusato con il pubblico - Un attimo di scarsa lucidità costa caro alla Juve, impegnata nella volata Champions. Uscendo dal campo, il turco si è scusato con il pubblico ... 🔗gazzetta.it

Juve Monza, la moviola dei giornali: «Poco da discutere sul rosso di Yildiz, ma manca questo cartellino giallo» - Juve Monza, la moviola della Gazzetta dello Sport: tutti gli episodi dubbi della sfida vinta ieri all’Allianz Stadium dalla squadra allenata da Tudor L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha f ... 🔗juventusnews24.com

Gazzetta - Juve, riecco il quarto posto - Su Gazzetta: "Juve, riecco il quarto posto". I bianconeri segnano due gol al Monza nei primi 33’, poi il turco si fa espellere e la ... 🔗tuttojuve.com